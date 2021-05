Spezialeinsatz in Kalkum : Düsseldorfer Schatzsucher entdeckt Phosphorbombe

Düsseldorf Ein Bombenfund in einem Waldstück in Kalkum hat die Düsseldorfer Feuerwehr am Freitagabend über Stunden beschäftigt. Die noch aktive Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde schließlich gesichert.

In einem Waldstück in Kalkum hat ein Schatzsucher am frühen Freitagabend eine Phosphorbombe unter einem Baum entdeckt. Bei der Bergung musste der Baum beseitigt werden.