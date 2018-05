Bombenentschärfungen in NRW: Die Gefahr lauert im Boden

Viersen 2017 gab es allein in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln 111 Bombenfunde. Jede Entschärfung birgt ein Risiko. Besonders wenn ein Blindgänger mit einem Langzeitzünder ausgerüstet ist. Dann wird gesprengt.

Von seinem Büro im Kindermodengeschäft "Kinderstube" aus blickt Inhaber Peter Vonwirth direkt auf den Parkplatz, auf dem seine Kunden parken dürfen. Nichts erinnert dort an der Gartenstraße in Viersen noch an den September vor sechs Jahren, als Tausende Schaulustige aus ganz Deutschland gekommen waren, um den gewaltigen Trichter zu sehen, der damals nach einer missglückten Bombensprengung entstanden ist. Die Rückwand des Kindermodengeschäfts ist bei der Explosion zerstört worden . Ebenso andere angrenzende Gebäude.

Seit dem Vorfall mit der Weltkriegsbombe in Viersen hat es in Nordrhein-Westfalen keinen Fall mehr gegeben, wo bei einer Entschärfung oder Sprengung Gebäude so schwer beschädigt worden sind. Schief geht selten etwas. Dabei werden beinahe täglich irgendwo in NRW Blindgänger gefunden und entschärft - häufig mit gravierenden Auswirkungen für Anwohner und den Verkehr. So auch am vergangenen Donnerstag in Goch, wo aus Sicherheitsgründen abends die A57 und eine Bahntrasse während der Entschärfung gesperrt wurden.