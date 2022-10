Überbleibsel des Zweiten Weltkriegs : So viele Blindgänger wurden dieses Jahr schon geborgen in NRW

Auf einem Feld zwischen Kempen und Unterweiden wurde in diesem Jahr ein Blindgänger geborgen. Foto: Norbert Prümen

Düsseldorf Minen, Granaten und Bomben: Auch fast 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs werden Blindgänger im Boden entdeckt. Allein in diesem Jahr wurden bereits etliche Kampfmittel gefunden.

Immer wieder kommt es in NRW zu stundenlangen Sperrungen und Räumungen ganzer Wohnviertel, weil ein Blindgänger aus dem Zweiten Wletkrieg entschärft werden muss. Allein in diesem Jahr (bis Ende September) sind in NRW bereits 4278 sogenannte Kampfmittel geborgen worden, wie das NRW-Innenministerium unserer Redaktion mitteilte. Darunter befinden sich unter anderem 1066 Bomben (unter anderem 186 Sprengbomben von mehr als 50 Kilogramm), 2080 Granaten und 141 Minen.

Entschärft werden die Blindgänger von Experten des Kampfmittelräumdienstes. „Die Beseitigung von Kampfmitteln erfordert eine hohe fachliche Kompetenz und noch dazu extreme Nervenstärke“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). „Diese Leute haben meinen vollsten Respekt, denn sie haben einen entscheidenden Anteil an der Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen“, so Reul weiter. Nach Angaben seines Ministeriums kamen seit 2020 keine Sprengmeister zu Schaden bei den Entschärfungen.

Sehrwohl sind in den vergangenen drei Jahren aber Schäden an Gebäuden entstanden. So gab es laut Innenministerium im Jahr 2020 beispielsweise bei einer Sprengung einer 500-Kilogramm-Bombe in Soest Schäden an einem Umspannwerk; 2021 gab es bei einer Sprengung einer 250-Kilogramm-Bombe in Dortmund Schäden an Fassaden und Dächern. In Elsdorf kam es im Juli 2022 bei der Sprengung einer amerikanischen 250-Kilogramm-Bombe mit Langzeitzünder zu Schäden an Fenstern, Dächern, Photovoltaikanlagen und auch Gebäudewänden.