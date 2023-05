Bahnverkehr war betroffen Bombenentschärfung in Essen – Sperrungen aufgehoben

Für die Entschärfung einer amerikanischen Fünf-Zentner-Bombe mussten am Abend in Essen etwa 600 Anwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Kanalbauarbeiten entdeckt worden. Der Fundort lag in der Nähe der Bahnstrecke im Osten des Essener Hauptbahnhofs und nahe an der Autobahn. Nach Angaben der Stadt waren rund 200 Kräfte im Einsatz.