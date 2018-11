Entschärfung noch heute: Bombe in Essen gefunden - A40 wird zeitweise gesperrt

Essen In Essen-Leithe ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll noch am Dienstag entschärft werden, die genaue Uhrzeit ist noch unklar. Die A40 ist von der Entschärfung betroffen, ebenso wie der ÖPNV.

In Essen ist am Dienstag bei Überprüfungen eines Verdachtspunkts eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die britische Zehn-Zentner-Bombe liegt im Stadtteil Leithe an der Lange Straße. Sie liegt in acht Meter Tiefe und soll noch am Dienstag entschärft werden.