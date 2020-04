Nach Fund an Uniklinik : Elf Corona-Patienten von Evakuierung in Bonn betroffen

Bonn Auf dem Gelände der Bonner Uniklinik ist eine Fliegerbombe entdeckt worden. Sie soll am Donnerstag entschärft werden. Mehrere Corona-Patienten sind von der Evakuierung betroffen.

Am Mittwoch teilte die Stadt mit, dass der Kinikbereich um die Fundstelle in einem Umkreis von 300 Metern vollständig geräumt werden muss. 213 Patientinnen und Patienten, darunter 69 Intensivpatienten, müssen dafür evakuiert werden. Unter den Betroffenen befinden sich laut Stadt auch elf Patienten, die mit Corona infiziert sind. Erst am Samstag wurden Corona-Patienten aus Bergamo in der Bonner Universitätsklinik untergebracht.

Ein größerer Umkreis von insgesamt 500 Metern darf während der Entschärfung am Donnerstag nicht betreten werden beziehungsweise muss in Teilen ebenfalls evakuiert werden. Anwohner des Stadtteils Venusberg können während der Entschärfung in ihren Häusern bleiben, Anwohner in einigen Straßen Dottendorfs müssen evakuiert werden. Die Stadt informiert betroffene Anwohner in den Stadtteilen Venusberg und Dottendorf per Bürgerbrief und Lautsprecherdurchsage.