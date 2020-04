Nach Bombenfund an Uniklinik : Evakuierung von Patienten in Bonn hat begonnen

Die Zufahrt zur Uniklinik in Bonn (Archivbild). Foto: dpa/Felix Heyder

Bonn Auf dem Gelände der Bonner Uniklinik ist eine Fliegerbombe entdeckt worden. Seit 9 Uhr läuft die Evakuierung der Patienten, darunter sind elf Corona-Patienten.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf, der Stadtordnungsdienst und die Feuerwehr sind vor Ort und haben erste einzuleitende Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der Klinikleitung abgestimmt. Der Bereich um den Fundort ist großräumig abgesperrt. Seit 9 Uhr kontrollieren außerdem insgesamt 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes, ob die notwendigen Maßnahmen in den betroffenen Bereichen in Dottendorf und Venusberg eingehalten werden. Außerdem werden erforderliche Straßensperrungen eingerichtet.

Am Mittwoch teilte die Stadt mit, dass der Kinikbereich um die Fundstelle in einem Umkreis von 300 Metern vollständig geräumt werden muss. 213 Patientinnen und Patienten, darunter 69 Intensivpatienten, müssen dafür evakuiert werden. Unter den Betroffenen befinden sich laut Stadt auch elf Patienten, die mit Corona infiziert sind. Erst am Samstag wurden Corona-Patienten aus Bergamo in der Bonner Universitätsklinik untergebracht.

Mit Unterstützung der Feuerwehr koordiniert die Uni-Klinik derzeit den Transport und die zeitweise Unterbringung der Patienten in umliegenden Klinikbereichen und weiteren Krankenhäusern. Ursprünglich sei man davon ausgegangen, dass insgesamt 380 Patienten verlegt werden müssten, doch hätten auch Patienten entlassen werden können, sagte die Sprecherin.

Ein größerer Umkreis von insgesamt 500 Metern darf während der Entschärfung nicht betreten werden oder muss in Teilen evakuiert werden. Rund 700 Anwohner des Stadtteils Venusberg müssen während der Entschärfung in ihren Häusern bleiben. Sie wurden aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die dem Klinikcampus abgewandt sind, darüber informiert die Stadt.

Etwa 1200 Bewohnerinnen und Bewohner in Dottendorf, deren Grundstück oder Teile davon in einem 500-Meter-Radius um den Fundort liegen, müssen aus Sicherheitsgründen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Wer nicht mobil ist, wird nach entsprechender Kontaktaufnahme dabei vom Rettungsdienst unterstützt. Die betroffenen Bewohner wurden über einen Bürgerbrief informiert. Außerdem war die Feuerwehr zusätzlich bereits am frühen Morgen mit dem Lautsprecherwagen in den betroffenen Straßen unterwegs. Seit 7.30 Uhr ist die Gesamtschule „Bonns Fünfte“ in der Eduard-Otto-Straße als Anlaufstelle für Evakuierte geöffnet. Sie werden dort von der Feuerwehr und Hilfsorganisationen betreut.

Die Räumung des größeren Umkreises soll bis spätestens 14.30 Uhr abgeschlossen sein.

Mehrere andere Bundesländer hatten sich in den vergangenen Tagen bereits zur Aufnahme von Erkrankten aus Italien und Frankreich bereiterklärt. Neben Nordrhein-Westfalen und Berlin nehmen auch Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Bayern und Brandenburg an Covid-19 erkrankte Patienten aus Italien auf. Das Saarland und Baden-Württemberg haben angeboten, Intensivbetten für Corona-Patienten aus dem benachbarten Frankreich zur Verfügung zu stellen. Dort ist sind vor allem die Regionen Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne stark betroffen.

(ham/dtm/mba)