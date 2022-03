Autobahnen wieder freigegeben : Bombenfund in Essen – Blindgänger erfolgreich entschärft

In Essen-Huttrop ist am Dienstag (22. März) eine Bombe gefunden worden (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Essen Im Essener Stadtteil Huttrop wurde am Dienstag eine Bombe gefunden – noch am späten Abend wurde sie erfolgreich entschärft. Die Autobahnen A40 und A52 waren gesperrt, sind nun jedoch wieder befahrbar. Rund 3800 Menschen im 500-Meter-Umkreis der Bombe mussten in Sicherheit gebracht werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine im Essener Stadtteil Huttrop gefundene Bombe ist am Dienstagabend erfolgreich entschärft worden. Die Sperrungen der Autobahnen A40 und A52 würden nun nach und nach wieder aufgehoben, teilte die Stadt kurz vor Mitternacht mit. Auch die Bahnstrecken im Nah- und Fernverkehr und im städtischen Nahverkehr seien bald wieder befahrbar.

Rund 3800 Menschen im 500-Meter-Umkreis der Bombe hätten in Sicherheit gebracht werden müssen, darunter auch Bewohner von Altenheimen, teilte die Stadt mit. Eine Betreuungsstelle für die Bevölkerung wurde eingerichtet. Die Bombe war bei Bauarbeiten entdeckt worden.

(kag/dpa)