Hersteller von Feuerwerkskörpern aus NRW : Weco fordert Ausgleich für Böller-Verkaufsverbot

Eitdorf Für den Pyrotechnik-Hersteller Weco sind die Tage nach Weihnachten normalerweise die wichtigsten des Jahres. Wegen des Böller-Verkaufsverbots drohen nun Umsatzverluste im dreistelligen Millionenbereich. Feuerwerk sei ein Kommissionsgeschäft.

Nach dem Verkaufsverbot für Silvesterböller fordert der Pyrotechnik-Hersteller Weco den Ausgleich der dadurch entstehenden Umsatzverluste. „Diese liegen im dreistelligen Millionenbereich“, erklärte Weco am Montag in Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis (Nordrhein-Westfalen). Nachdem in der vorigen Woche Feuerwerke zunächst nicht verboten worden seien, habe die Hauptauslieferung an die Kunden begonnen.