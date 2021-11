Glühwein und Piks : Bochums Weihnachtsmarkt lockt viele Impfwillige an

Bochums Weihnachtsmarkt lockt viele Impfwillige an

Menschen warten vor der Corona-Impfstation direkt am Bochumer Weihnachtsmarkt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Bochum Am Donnerstagabend hat Bochum seinen Weihnachtsmarkt geöffnet – und damit eine stationäre Impfstelle. Der Andrang war so groß, dass nicht alle, die wollten, einen Piks bekamen.

Der Bochumer Weihnachtsmarkt hat zum Start am Donnerstagabend viele Impfwillige angelockt: Schon vor der Öffnung der stationären Impfstelle zwischen Glühweinständen und Würstchenbuden bildeten sich lange Schlangen. Etwa 150 bis 200 Menschen warteten darauf, eine Corona-Schutzimpfung zu bekommen. „Der Andrang war so groß, dass wir bis zur Schließung aus Kapazitätsgründen nicht alle impfen konnten. Wir mussten bei etwa 100 Personen kappen“, sagte Bochums Stadtsprecher Thomas Sprenger am Abend auf Anfrage.