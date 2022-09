In Bochum wird gegen die Uhr gerätselt : Zwölf Teams kämpfen um Titel bei den Deutschen Escape-Meisterschaften

Ein Spieleteam versucht das Vermächtnis des Pharao zu entschlüsseln - in einem Spiel- und Rätselzelt. In Bochum stehen nun die ersten Deutschen Escape-Meisterschaften an. (Archiv/Symbolfoto) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Bochum Seit Jahren boomen Escape Games - Rätsel-Spiele mit der Uhr im Nacken. In Bochum steht das Finale der ersten Deutschen Escape-Meisterschaften an. Es winkt ein Preisgeld.

Schnell und clever soll es zugehen bei den Deutschen Escape-Meisterschaften am kommenden Wochenende in Bochum: Nachdem Qualifizierung und Vorrunde in den vergangenen Wochen von Teilnehmern aus Deutschland bestritten wurden, wetteifern zwölf Teams an diesem Samstag (1. Oktober) und Sonntag um den Siegertitel. Die Gruppen fürs Finale kommen etwa aus Berlin, Bremen, Bochum, Bad Salzuflen, Köln oder Stuttgart, wie ein Sprecher der Bochum Marketing sagte, die das Event veranstaltet.