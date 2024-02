Sachverhalt muss neu aufgerollt werden Zweiter Prozess um Betrug mit Corona-Tests gestartet

In der ersten Verhandlung im Jahr 2022 hatte der Bochumer die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft in Teilen eingeräumt. Dieses Geständnis existiere nun aber nicht mehr, teilten die neuen Verteidiger dem Gericht am Montag mit. Der gesamte Sachverhalt müsse in dem neuen Prozess noch einmal aufgerollt und aufgeklärt werden.