Erste Ermittlungsergebnisse der Polizei : Falschfahrerin wendete Geländewagen auf der A40

Bochum Eine Frau fährt am Freitag in falscher Richtung auf der A40 und verursacht einen schweren Unfall. Nun steht fest: Die 54-Jährige hat ihren Geländewagen mitten auf der Autobahn gewendet. Beim Unfall kam ein 35-jähriger Familienvater ums Leben.

Nach dem schweren Unfall mit zwei Toten auf der Autobahn 40 bei Bochum steht inzwischen fest, dass die Unfallverursacherin offenbar absichtlich entgegen der Fahrtrichtung gefahren ist. „Sie hat ihr Fahrzeug in Höhe Essen-Frillendorf gewendet – sie ist also nicht versehentlich auf die Autobahn aufgefahren“, sagt ein Sprecher der Polizei Bochum am Sonntag. Die Ermittler einer Mordkommission versuchen nun, die Hintergründe für die Tat zu klären. Die Befragungen von Angehörigen und Nachbarn der 54 Jahre alten Frau, die beim Zusammenstoß mit zwei Autos selbst ums Leben kam, dauern noch an. Für Mitte der Woche ist nach Angaben des Polizeisprechers eine Obduktion des Leichnams geplant. „Danach wissen wir auch, ob sie möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand“, sagt der Sprecher.

Die 54-Jährige aus Bochum war am frühen Freitagmorgen mit ihrem Land Rover auf der A40 als Falschfahrerin in Richtung Dortmund unterwegs. Gegen 5 Uhr kam es zwischen Bochum Wattenscheid West und Gelsenkirchen-Süd zum Zusammenstoß mit einem Seat und einem VW. Der Seat-Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Bochumer war nach Angaben der Polizei 35 Jahre alt und Vater zweier kleiner Kinder, sie sind zwei und fünf Jahre alt. Der VW-Fahrer, 36, wurde schwer verletzt. Er stammt aus Recklinghausen und wurde in eine Klinik eingeliefert. Infolge der Kollision wurde der Land Rover über die Mittelschutzplanke auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Auch die Unfallverursacherin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.