Aus Auto geschleudert 20-Jähriger stirbt nach Unfall auf A43 – zwei weitere verletzt

Ein 20-Jähriger ist bei einem Unfall auf der A43 ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Alle drei saßen in einem Auto, das in der Nacht aus bislang ungeklärter Ursache am Autobahnkreuz Bochum/Witten verunglückte. Als die Polizei eintraf, lag der Wagen auf dem Dach.