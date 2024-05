„Aktuell macht mir das Angst“ Gefährdetes Versprechen – wie ein Bochumer Europaaktivist um Erstwähler kämpft

Der Europaaktivist hat daher im vergangenen Sommer die Initiative „Ruhrpott für Europa“ ins Leben gerufen. Er will mit dem unter anderem aus Mitteln der Landeszentrale für politische Bildung unterstützten Projekt einer ausgesprochen vielfältigen jungen Generation im Ruhrgebiet zeigen, dass auch ihre Stimme zählt. „Nicht nur in Deutschland, sondern quer durch ganz Europa hinweg gewinnen diejenigen Zulauf, die Europa abschaffen, zerstören oder es auf seine wirtschaftliche Minimalnutzung reduzieren wollen“, so Tabeschs Diagnose. Bekämpfen will er das mit einer „positiven Vision für Europa“. Seine Zielgruppe: Erstwähler. Rund 5 Millionen davon sind am 9. Juni in Deutschland zur Wahl aufgerufen - erstmalig dürfen auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben.