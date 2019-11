Jugendliche aus Bochum-Wattenscheid : Polizei sucht vermisste 17-jährige Emelie Marie C.

Polizei sucht vermisste 17-jährige Emelie Marie C.

Bochum Emelie Marie C. wird seit dem 2. November vermisst. Die Polizei befürchtet, dass die Suizid begehen könnte und sucht dringend nach der 17-Jährigen aus Wattenscheid.

Emelie Marie C. hat am 2. November die elterlichen Wohnung in Bochum-Wattenscheid verlassen. Die 17-Jährige ist circa 1.80 Meter groß, hat eine kräftige Figur, lange blonde Haare und blaue Augen. Bekleidet ist sie mit einem grauen Sweatshirt und schwarzen Turnschuhen der Marke Adidas.