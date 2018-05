Bochum: Vor zehn Jahren schloss das Nokia-Werk

Mitarbeiter stehen im Januar 2008 vor dem Eingang des Nokia-Werks in Bochum. Der Handyhersteller Nokia hatte angekündigt, die Produktion mobiler Endgeräte in Deutschland einzustellen und den Standort Bochum bis Mitte 2008 zu schließen. Das Unternehmen teilte mit, dass die Produktion in wettbewerbsfähigere Nokia-Werke in Europa verlagert werde. Betroffen waren 2300 Beschäftigte.