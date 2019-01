Auto überschlägt sich : Vier Menschen bei Unfall in Bochum schwer verletzt

Das Unfallauto in Bochum. Foto: Feuerwehr/Feuerwehr Bochum

Bochum Bei einem Unfall in Bochum sind am Samstagmorgen vier Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto hat sich aus bisher ungeklärter Ursache in der Stadt überschlagen.

Zeugen alarmierten am Samstag gegen 6.45 Uhr die Polizei, nachdem ein Auto sich in der Nähe des Kunstmuseums in der Bergstraße überschlagen und mehrere Sperrpfosten umgerissen hatte.

Alle vier Insassen wurden schwer verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(hsr)