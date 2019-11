Urteil in Bochum : Illegal Lippen aufgespritzt - vier Jahre Haft für Influencerin

Urteil in Bochum

Die Angeklagte wird von einer Justizbeamtin in den Gerichtssaal geführt (Archivfoto). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Bochum Eine Instagram-Influencerin aus Bochum spritzt jungen Frauen ohne Erlaubnis Lippen und Nasen auf. Jetzt ist sie verurteilt worden. Ihr Kind darf die Schwangere noch in Freiheit zur Welt bringen.

Nach illegalen Schönheitsbehandlungen ist eine Instagram-Influencerin aus Bochum am Mittwoch zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Die 29-jährige Deutsch-Türkin hatte gestanden, Frauen aus ganz Deutschland Lippen und Nasen mit Hyaluronsäure aufgespritzt zu haben, ohne dazu berechtigt gewesen zu sein. Bei einigen Kundinnen war es zu Komplikationen gekommen. Im Urteil des Bochumer Landgerichts war von Schwellungen und Dellen die Rede.

Die Angeklagte hatte die Lippen-Behandlungen zunächst in ihrem Wohnzimmer und anschließend in einer zur Praxis umgebauten Wohnung vorgenommen. Außerdem hat sie Kundinnen in verschieden Hotels behandelt. Die Preise beliefen sich auf bis zu 300 Euro pro Hyaluron-Einsatz. Die Werbung erfolgt über Instagram. Dort hatte die Bochumerin zuletzt rund 100.000 Follower.