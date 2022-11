Ausfälle und Verspätungen : Vandalismus am Bochumer Hbf sorgt für Bahnprobleme

Bochum/Essen Am Mittwochabend kommt es zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen bei der Bahn rund um den Bochumer Hbf. Ein offenbar durch Vandalismus verursachter Kabelschaden hat den Bahnverkehr komplett lahmgelegt.

Ein Kabelschaden am Bochumer Hauptbahnhof sorgt für Bahnchaos am Mittwochabend. Viel sei zu den Schäden noch nicht bekannt, berichtet eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Abend, jedoch komme es zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Hauptbahnhof. Auf der Störungsseite der Bahn und in der mobilen App ist von Vandalismus die Rede. Man gehe aber davon aus, dass die Reparaturarbeiten bis 23 Uhr abgeschlossen sind. Betroffen ist sowohl der Fern- als auch der Nahverkehr.