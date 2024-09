37-Jähriger in Unna festgenommen Geflohener Häftling versteckt sich in Kleiderschrank

Zwei Tage nach seiner Flucht ist ein entwichener Strafgefangener einer Bochumer Justizvollzugsanstalt (JVA) in einem Kleiderschrank in der Wohnung seiner Eltern in Unna entdeckt worden. Der 37-Jährige befand sich im offenen Vollzug und habe sich am Samstag zu einem verabredeten Termin nicht zurückgemeldet, sagte eine Polizeisprecherin.