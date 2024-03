Für Demokratie Sieben Kilometer lange Menschenkette durch Bochum und Herne

"Bunt statt braun" steht auf dem Pappschild einer jungen Frau, die an einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus auf dem Katschhof in Aachen teilnimmt. Die Wohlfahrtsverbände in Bochum und Herne wollen am Sonntag eine sieben Kilometer lange Menschenkette zwischen den Rathäusern der Städte organisieren und ein Zeichen für Demokratie setzen.

Foto: dpa/Henning Kaiser