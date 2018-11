Täter auf der Flucht : Unbekannter sticht jungen Mann in Bochum nieder

Bochum Bei Streitereien unter jungen Männern in Bochum ist in der Nacht zum Samstag ein 24-Jähriger schwer verletzt worden. Er erlitt nach Angaben der Polizei einen Messerstich in den Bauch.

Der Mann wurde in einem Krankenhaus notoperiert. Lebensgefahr bestand aber nicht, wie es hieß. Zuvor hatte die „WAZ“ berichtet.

Zu den Auseinandersetzungen war es im Bereich nahe der Jahrhunderthalle zwischen mehreren Personen einer größeren Gruppe gekommen.

Plötzlich habe einer der Beteiligten ein Messer gezogen und auf den 24-Jährigen eingestochen, hieß es. Dann flüchtete der Tatverdächtige. Eine Mordkommission wurde eingesetzt.

(skr/dpa)