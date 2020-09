Vorfall in Bochum : Mann schubst Zwölfjährigen gegen Straßenbahn – Polizei fahndet mit Foto

Vorfall in Bochum

Bochum Mehrere Monate nachdem ein Mann in Bochum ein Kind gegen eine Straßenbahn geschubst hat, sucht die Polizei weiter nach dem Unbekannten. Inzwischen wurde auch ein Fahndungsfoto herausgegeben.

Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei ein entsprechendes Fahndungsfoto, das Zeugen von dem Mann gemacht haben.

Laut Polizeiangaben hatte am 17. Januar ein zwölfjähriger Junge mit zwei Freunden an die Scheibe einer Straßenbahn an einer Haltestelle geklopft, weil er Bekannte grüßen wollte. Als er sich wieder umdrehte, schubste ihn der Mann unvermittelt gegen die anfahrende Bahn.