Urteil in Bochum Tote bei Hausexplosion – Haftstrafe für Vorarbeiter

Knapp zehn Monate nach der verheerenden Explosion eines Wohnhauses in Bochum ist ein Bauarbeiter am Freitag zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Bautrupp des 51-Jährigen hatte am 10. Januar dieses Jahres bei Glasfaserarbeiten eine Gasleitung durchbohrt. Die 61-jährige Hausbesitzerin hatte nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden können. Ihr 35 Jahre alter Sohn erlitt Verletzungen.