Frau gestorben Tödliche Gasexplosion in Bochum – Bundesgericht hebt Strafhöhe auf

Rund anderthalb Jahre nach einer verheerenden Hausexplosion mit einer Toten in Bochum hat der Bundesgerichtshof (BGH) ein Urteil des Landgerichts zum Strafmaß aufgehoben. Jetzt muss eine andere Kammer über die Strafhöhe neu verhandeln, wie der BGH in Karlsruhe mitteilt. Nach Überzeugung der Richter hatte das Gericht in Bochum in seine Entscheidung nur unzureichend einfließen lassen, dass der im Oktober 2023 verurteilte Vorarbeiter nicht vorbestraft ist.