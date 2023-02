Fall von Animal Hoarding Tierschutzverein aus Bochum sucht Pflegestellen für 800 Ratten

Wie viele Ratten zuerst bei einer Frau in Altenkirchen gelebt haben, lässt sich nicht mehr sagen. Vielleicht waren es nur zwei. Klar ist: Am Ende waren es etwa 800 Tiere. Nachbarn schlugen Alarm – auch wegen des Geruchs – und so kam es nun zu einer Beschlagnahmung der Tiere durch das Veterinäramt des Landkreises Altenkirchen. Die Stadt in Rheinland-Pfalz bekam Hilfe von zwei Tierschutzvereinen aus Nordrhein-Westfalen: Mitarbeiter der Notfallratten Rhein-Ruhr in Bochum und der Farbrattenhilfe Nordrhein machten sich am Dienstag auf den Weg zum „Großnotfall“, wie Sarah Bernardini erzählt.