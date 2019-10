Vorfall in Bochum : Taxifahrer überfährt offenbar mit Absicht eine Ente

Vorfall in Bochum

Ein Taxifahrer in Bochum soll absichtlich eine Ente auf der Straße überfahren haben (Archivbild).

Bochum Die Polizei in Bochum sucht einen Taxifahrer, der eine Wildente absichtlich überfahren haben soll. Eine Augenzeugin hatte sich bei der Polizei gemeldet. Mehrere Autofahrer sollen den Vorfall mitbekommen haben, sie werden als Zeugen gesucht.

Zwei Wildenten wollten am Donnerstag, 10 Oktober, gegen 16.45 Uhr die Bergstraße in Bochum-Grumme überqueren, um zum "Constantin-Teich" zu gelangen, wie die Polizei berichtet. Mehrere aufmerksame Autofahrer hätten ihre Fahrzeuge gestoppt, damit die Enten gefahrlos über die Straße gelangen. Eine der Enten humpelte stark und war in ihren Bewegungsabläufen erheblich eingeschränkt. Dann näherte sich laut Zeugen aus der Gegenrichtung ein Taxi und fuhr offenbar zu schnell auf die beiden deutlich sichtbaren Tiere zu, schreibt die Polizei.