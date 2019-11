„Zu viel Schrott“ : Bochumer Tafel verteilt keine Weihnachtspäckchen mehr

Eine Frau packt ein Weihnachtspaket. (Symbolbild). Foto: Shutter/stockfour

Bochum Die Bochumer Tafel nimmt in diesem Jahr eine Weihnachtsspenden an. In den vergangenen Jahren haben die Bedürftigen zu viele kaputte Waren in den Paketen entdeckt. Wie sieht es in anderen Städten aus?

Der Frust sitzt tief bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Tafel in Bochum-Wattenscheid. „Letztes Jahr war das schlimmste Weihnachtsfest, das ich je hatte“, sagt Manfred Baasner, Leiter der Tafel. Die Szenen, die sich in der rund Tausend Quadratmeter großen Halle abgespielt haben, kann er immer noch nicht vergessen. Teilweise hätten Gäste die Pakete noch in der Halle ausgepackt und den Mitarbeitern vor die Füße geworfen. „’Den Schrott könnt ihr behalten’, haben sie gesagt“, erinnert sich Baasner.

Grund für die Verärgerung: In den Paketen, die Privatpersonen in der Adventszeit für Bedürftige der Tafel spenden, befanden sich vermehrt unbrauchbare, kaputte Dinge. Abgetragene Kinderschuhe, kaputtes Spielzeug, löchrige Altkleider, abgelaufene und verdorbene Lebensmittel. Die Liste der Sachen, die eigentlich auf den Müll anstatt in Weihnachtspakete gehört hätten, ist lang. Zwar habe die Tafel vorab darum gebeten, die Pakete geöffnet zu lassen, um den Inhalt kontrollieren und besser zuordnen zu können. Viele Pakete seien trotzdem verschlossen abgegeben worden und daher auch ohne Kontrolle ausgegeben worden, sagt Baasner. „Absurderweise waren fast alle Pakete äußerlich schön und aufwendig verpackt“, berichtet er.

Manche Gäste haben sich per Telefon über den Inhalt der Geschenke beschwert. Andere haben die Pakete außerhalb der Halle geöffnet und die Sachen dann aber aus Enttäuschung an der nächsten Bushaltestelle oder in den Grünanlagen der Stadt entsorgt. Die mussten dann von den Ehrenamtlern der Tafel wieder eingesammelt werden. „Das war eine solche Schmach auch für die Mitarbeiter“, sagt Baasner. „Wir haben am Ende einen großen Container bestellt, um die vielen schrottigen Geschenke entsorgen zu können.“

Bei der Wattenscheider Tafel helfen gerade zur Weihnachtszeit viele Schüler und Studenten ehrenamtlich bei der Weihnachtspäckchen-Aktion. Über die Adventszeit verteilt sind es rund 80 Helferinnen und Helfer, die bei der Annahme und Ausgabe der rund 3000 bis 4000 Pakete mit anpacken. Die unangenehmen Momente, die bei der Ausgabe im vergangenen Jahr entstanden sind, haben vielen zugesetzt. Einige haben noch während ihrer Schicht die Tafel verlassen. Manfred Baasner kann es ihnen nicht verübeln: „Das war wie eine Ohrfeige für die jungen Leute. Die nehmen das mit nach Hause und überlegen sich genau, ob sie sich nochmal sozial engagieren.“

Aus lauter Frust über den Ablauf der Aktion haben die vorsitzenden Vereine der Bochumer Tafel daher beschlossen, dieses Jahr keine Weihnachtspäckchen anzunehmen oder auszugeben. Der Leiter der Tafel und seine Frau haben dennoch versucht, eine andere Lösung zu finden, auch um die ehrlichen Spender mit neuwertigen Waren nicht zu verprellen. Sie hätten bei fast allen Kirchengemeinden in der Umgebung angefragt, ob sie die Verteilung der Pakete übernehmen könnten. Das würde auch zusätzlich Transportkosten sparen. „Keine einzige Gemeinde hat eingewilligt. Alle sagen, sie seien mit ihren eigenen Weihnachtsaktionen ausgelastet“, berichtet Baasner. Die zusätzliche Enttäuschung ist ihm anzuhören.

Info Ideen für passende Geschenke für Bedürftige Anstatt abgetragene oder kaputte Sachen in die Pakete für Bedürftige zu legen, sollten Spender lieber zu haltbaren Lebensmitteln greifen. Nudeln, Reis, Kekse, Schokolade oder eine Hartwurst eignen sich beispielsweise gut. „Grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, wenn man beispielsweise ein gebrauchtes Kinderbuch verschenken möchte“, sagt Heike Vongehr von der Düsseldorfer Tafel. „Jedoch sollten diese Dinge wirklich noch in gutem Zustand und nicht abgenutzt sein.“ Von alkoholhaltigen Geschenkinhalten sollte man Abstand nehmen, da sich unter den Gästen von Tafeln zum Teil trockene Alkoholiker oder Muslime befinden.

Bei den Tafeln in Düsseldorf und Mönchengladbach kennt man derartige Probleme nicht. In Düsseldorf stammte in den vergangenen Jahren etwa die Hälfte der rund 3000 abgegebenen Pakete von Großspendern. „Da sind zum Teil wirklich sündhaft teure, nagelneue Spielsachen für Kinder drin“, berichtet Heike Vongehr, Vorsitzende der Düsseldorfer Tafel. Auch hier bitten die Mitarbeiter darum, die Pakete im geöffneten Zustand abzugeben, damit sie die Empfänger besser bestimmen können. „In manchen Präsenten befinden sich beispielsweise Wurstwaren aus Schweinefleisch. So ein Paket geben wir dann natürlich nicht an muslimische Gäste aus“, erklärt Vongehr. Dass sich unbrauchbare oder kaputte Dinge in den Paketen befänden, habe sie in Düsseldorf noch nie erlebt.