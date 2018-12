„Revolver-Attrappe“ war ein Feuerzeug: Ermittlungen gegen Polizisten nach Tod eines Rentners in Bochum

Bochum Nach dem Tod eines Bochumer Rentners durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe wird gegen den Beamten wegen Totschlags ermittelt. Die „Revolver-Attrappe“, die der 74-Jährige gezogen haben soll, war ein Feuerzeug.

Er sei der einzige Beschuldigte in dem Verfahren, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag. Der Beamte hatte am Sonntag auf den 74-Jährigen geschossen, nachdem dieser einen „waffenähnlichen Gegenstand“ aus dem Hosenbund gezogen und auf ihn gezielt hatte. Dieser entpuppte sich nun als ein Feuerzeug. „Es war eine Revolver-Attrappe, acht bis zehn Zentimeter lang und von Farbe und Aussehen her einem echten Revolver täuschend ähnlich. Tatsächlich hatte sie eine Feuerzeug-Funktion.“