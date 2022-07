„Wespeninvasion“ in Bochum : Seniorin bittet Polizei um Hilfe - und bekommt sogar ein Fliegengitter

Eine Seniorin fand in ihrer Wohnung etliche Wespen - und rief die Polizei. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Bochum Eine Seniorin wurde in ihrer Wohnung in Bochum von mindestens 30 Wespen heimgesucht. In ihrer Not rief sie die Polizei. Und die half gleich doppelt aus.

Verzweiflung bei einer 88-jährigen Seniorin in Bochum: Sie fand am Samstagmorgen in ihrer Wohnung etliche ungebete Gäste vor - mindestens 30 Wespen.

In ihrer Not versuchte die Seniorin den Hausmeister und andere Helfer zu erreichen - vergebens. Schließlich wusste sie sich nicht anders zu helfen als gegen 8.30 Uhr den Notruf der Polizei zu wählen. Drei Polizeibeamte der Wache Mitte machten sich unverzüglich auf den Weg zu der 88-jährigen Bochumerin. In der Wohnung angekommen staunten sie nicht schlecht: In der Wohnung der Frau flogen mindestens 30 Wespen wild umher. Die Tiere waren vermutlich durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung gelangt. Vermutlich verwechselten sie ihr Zuhause, ein Wespennest an der Hausfassade, mit der Wohnung der Bochumerin.

Die Polizeikräfte verwiesen die kleinen Störenfriede mittels einfacher körperlicher Gewalt zunächst aus der Wohnung. Verletzt wurde hierbei niemand, auch die Wespen nicht.

So weit so gut. Aber was nun? Die zutraulichen Insekten schienen sich nicht beeindrucken zu lassen. Und für die Beamten war ein geschlossenes Fenster bei den momentanen Temperaturen auch kein guter Tipp. Daher kam ihnen eine andere Idee: Sie kauften der Seniorin auf eigene Kosten ein Fliegengitter. Anschließend zeigten sie noch handwerkliches Geschick und brachten das Gitter am Wohnungsfenster der Bochumerin an.

(kag)