Großeinsatz in Bochum Schule geräumt – keine Hinweise auf Gefahrenlage

Mit einem großen Polizeieinsatz hat für Schüler und Schülerinnen in Bochum der erste Schultag nach den Herbstferien begonnen. Wegen Hinweisen auf eine Gefahrenlage war eine Gesamtschule am Vormittag geräumt worden. Nachdem das Gebäude größtenteils durchsucht worden war, gab die Polizei um kurz nach 11.00 Uhr Entwarnung: Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestehe keine akute Gefahr, teilte die Polizei mit. Nähere Angaben zu den Hintergründen des Vorfalls machte sie am Montag zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an.