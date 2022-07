Auch „Beste Inszenierung“ : Schauspielhaus Bochum bestes NRW-Theater der Saison

Bochum Intendant Simons und das Schauspielhaus Bochum sind die Gewinner: Kritiker setzen diese Bühne auf Platz eins, und das dort gespielte Stück „Ödipus, Herrscher“ ebenfalls. Was missfällt, findet auf der anderen Seite statt: der Publikumsschwund.

Das Schauspielhaus Bochum zeigt nach Meinung von Kritikern derzeit das beste Theater in Nordrhein-Westfalen. Das von Johan Simons geführte Haus wurde in einer Umfrage der „Welt am Sonntag“ unter Theaterkritikern zum „Besten Schauspielhaus der Saison 2021/22“ gekürt. Simons ist seit 2018 Intendant in Bochum und hat gerade bis 2025/26 verlängert. Die acht befragten Theaterkritiker arbeiten für Zeitungen, Rundfunk, Zeitschriften und online.