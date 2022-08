Universitätsweite Kooperation : Als Zeichen – Ruhr-Uni Bochum schließt Partnerschaft mit Universität Kiew

Die Ruhr-Uni Bochum geht eine Partnerschaft mit der Universität in Kiew ein (Symbolbild). Foto: dpa/David Goldman

Bochum Die Ruhr-Uni Bochum hat der Universität Kiew eine Partnerschaft geschlossen. Laut der Hochschule im Ruhrpott sei dies auch ein Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg. Eine „Summer School“ verschiedener Unis im Ruhrgebiet findet bereits statt.

Die Ruhr-Universität Bochum hat mit der Nationalen Taras-Schewtschenko-Universität im ukrainischen Kiew eine Partnerschaft abgeschlossen. Es sei die erste Partnerschaft der Ruhr-Uni mit einer ukrainischen Uni und „ein Zeichen“ gegen den russischen Angriffskrieg in dem Land, teilte die Hochschule am Dienstag mit. Die Kooperationsvereinbarung wurde am Montag unterzeichnet.