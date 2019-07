Botanischer Garten : In Bochum wachsen riesige Seerosenblätter, die sogar Menschen tragen können

Bochum Was im ersten Moment scheint, wie das Set eines Science-Fiction-Films, ist tatsächlich der Botanische Garten der Ruhr-Universität Bochum. Die Seerosen sind in diesem Jahr sehr groß geworden – so groß, dass sie bis zu 100 Kilo tragen können.

Nein, diese Fotos sind nicht bearbeitet worden – diese Pflanzen sind tatsächlich so groß. Im Botanischen Garten der Ruhr-Universität Bochum sind die Seerosen in diesem Jahr besonders riesig. Die Blätter der Pflanzenart „Victoria cruziana“ haben einen Durchmesser von 1,70 Metern und sind dabei so stabil, dass sie problemlos ein siebenjähriges Kind tragen können.

„In den Tropen ist nun mal alles etwas größer“, sagt Wolfgang Stuppy, wissenschaftlicher Leiter des Botanischen Gartens. Die Blätter dieser Seerosenart, auch Santa-Cruz-Riesenseerose genannt, erreichen immer einen Durchmesser zwischen 1,20 und 1,70 Meter. Dass die Bochumer Riesenseerosen in diesem Jahr ihre Maximalgröße erreicht haben, sei darauf zurückzuführen, dass es in diesem Jahr keinen Schädlingsbefall gegeben habe. „Und die Pflanzen mögen natürlich das warme Wetter“, sagt Wolfgang Stuppy.

Bis zu 100 Kilogramm können die Blätter der Riesenseerosen tragen – aber nur, wenn das Gewicht absolut gleichmäßig verteilt ist. „Bei einem Erwachsenen wird es schwierig, ein flaches Brett können sie tragen, ohne unterzugehen“, so der wissenschaftliche Leiter. Seine siebenjährigen Zwillingssöhne, die beide jeweils etwa 25 Kilogramm wiegen, können sogar sitzend auf den Blättern Platz nehmen.