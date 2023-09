Rocker-Boss Ramin Y. soll aus Iran Auftrag gegeben haben Ziel war Synagoge – Prozess um Brandanschlag in Bochum beginnt in Düsseldorf

Ramin Y. ist der Hauptverdächtige im Fall des ermordeten und zerstückelten Rockers Kai M., dessen Arm in einem Duisburger Hafenbecken trieb. Neben dem Mord an dem Hells Angel im Jahr 2014 wird Y. auch zweifacher versuchter Mord vorgeworfen. Er soll 2013 an dem Anschlag auf einen Bandidos-Rocker und dessen Freundin beteiligt gewesen sein.