Einsatz in Bochum : Polizei schießt auf 77-Jährigen auf Friedhof

Einsatz in Bochum

Essen Der Mann soll selbst eine Waffe bei sich getragen und die Polizisten bedroht haben. Der Senior wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf einem Friedhof an der Kirchhapener Straße in Bochum. Ein Zeuge habe die Polizei darüber informiert, dass er einen Mann mit einer vermutlich geladenen Schusswaffe auf dem Friedhof beobachtete. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.