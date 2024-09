In Schuhkarton gefunden Polizei in Bochum rettet vier ausgesetzte Katzenbabys

In Bochum hat eine Frau am Freitagvormittag (6. September) einen Schuhkarton mit vier Katzenbabys entdeckt, teilte die Polizei am Nachmittag mit. „Am Ende hatten die vier Stubentiger mächtig Glück“, heißt es weiter. Die Zeugin habe die Polizei alarmiert. Die Tiere seien augenscheinlich sehr jung. Als die Streifenbeamten sie fanden, seien die Tiere dehydriert und verängstigt gewesen.