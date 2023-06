Kostenloser Eintritt NRW-Regierung lädt am Sonntag zum Familienfest nach Bochum ein

Düsseldorf · Hüpfburgen, Parcours, Konzerte – Kinder und Jugendliche können am Sonntag ein buntes Programm in Bochum erleben und das kostenlos. Was Besucher und Besucherinnen erwartet.

16.06.2023, 17:32 Uhr

Blick in die Jahrhuderthalle in Bochum (Archivfoto). Foto: Ruhrtriennale/Dominik Blase

Die nordrhein-westfälische Landesregierung lädt am Sonntag erstmals zu einem Familien- und Kinderfest nach Bochum ein. Rund um das Gelände der Jahrhunderthalle sind von 10.00 bis 18.00 Uhr zahlreiche Attraktionen aufgebaut. Von einer Forscherwerkstatt über Hüpfburgen, Blaulicht-Meile, Mitmachzirkus, Warrior-Parcours und einen verzauberten Märchenwald bis hin zu Konzerten, Tanz und Fußball-Artisten auf der Bühne können Kinder und Jugendliche ein buntes Programm erleben. Der Eintritt und die Mitmachangebote sind kostenlos, wie das Familienministerium am Freitag mitteilte. Für ein gastronomisches Angebot sei gesorgt. Auf einer Picknickwiese könnten aber auch selbst mitgebrachte Speisen und Getränke verzehrt werden. Neben Familienministerin Josefine Paul (Grüne) und Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) werde auch Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bei dem Fest sein und die Familien begrüßen. Besucherinnen und Besuchern wird die Anreise mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Personennahverkehr empfohlen. Vom Bochumer Hauptbahnhof aus ist ein kostenloser Shuttleservice mit Zwischenstopps in der Innenstadt eingerichtet.

(mzu/dpa)