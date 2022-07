Auseinandersetzungen bei Festival : Mehrere Verletzte bei Bochum Total

Bochum Bei „Bochum Total“, einem großen Musikfestival in Bochum, ist es in der Nacht zum Samstag zu Auseinandersetzungen gekommen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt.

Beim Musikfestival „Bochum Total“ sind bei einer Auseinandersetzung in der Nacht zum Samstag mehrere Personen verletzt worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand wollte ein 24-Jähriger aus Wuppertal die Veranstaltung in der Bochumer City gegen Mitternacht mit dem Auto verlassen und bog nach eigener Schilderung in eine Straße ein, die wegen des Innenstadt-Festes aber im hinteren Bereich abgesperrt war, teilte die Polizei am Samstag mit.