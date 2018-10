Bochum: Mann stürzt aus Studentenwohnheim und stirbt

Drama in Bochum

Bochum In Bochum ist ein junger Mann aus dem fünften Stock eines Studentenwohnheimes gestürzt. Er starb später im Krankenhaus.

Wie die Polizei in Bochum auf Anfrage mitteilte, ereignete sich das Unglück am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der 20-jährige Mann aus dem fünften Stock eines Studentenwohnheimes stürzte. Er sei etwa 15 Meter tief gefallen, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Studentenwohnheim liegt in der Nähe der Ruhr-Universität Bochum. Zuerst hatte die WAZ über den Fall berichtet.