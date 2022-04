Bei Techno-Event in Bochum : Mann stirbt nach Streit - Security-Mitarbeiter weiter in Gewahrsam

Bochum Zwischen dem Mann und dem Sicherheitsmitarbeiter hatte es in Bochum bei einer Veranstaltung eine körperliche Auseinandersetzung gegeben. Zuvor soll dem Mann bereits der Eintritt verwehrt worden sein. Als er erneut Eintritt verlangte, kam es zum Streit.

Nach dem Tod eines 41-Jährigen nach einer Techno-Veranstaltung in Bochum befindet sich ein Security-Mitarbeiter der Veranstaltung weiter in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen gegen den Mann dauerten an, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag.