Bei Techno-Event in Bochum : Mann stirbt nach Streit - Security-Mitarbeiter in U-Haft

Bochum Zwischen dem Mann und dem Sicherheitsmitarbeiter hatte es in Bochum bei einer Veranstaltung eine körperliche Auseinandersetzung gegeben. Zuvor soll dem Mann bereits der Eintritt verwehrt worden sein. Als er erneut Eintritt verlangte, kam es zum Streit.

Nach dem Tod eines 41-Jährigen bei einer Techno-Party in Bochum ist ein Türsteher der Veranstaltung in Untersuchungshaft gekommen. Gegen den 42-Jährigen werde wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Der Sicherheitsmitarbeiter soll mit dem 41-Jährigen am frühen Sonntagmorgen eine körperliche Auseinandersetzung gehabt haben.