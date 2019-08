Nach Gefängnisausbruch : Erste Mängel in JVA Bochum ermittelt

Erste Mängel in JVA Bochum ermittelt

Die Justizvollzugsanstalt in Bochum (Archivfoto). Foto: dpa/Marius Becker

Bochum Am vergangenen Donnerstag bricht ein Häftling aus der JVA Bochum aus. Seitdem ist er auf der Flucht und die JVA arbeitet den Fall auf - mit ersten Ergebnissen.

Fenster nicht vergittert, Container nicht ordentlich gesichert und mögliche Mängel bei Beaufsichtigung: Nach dem Ausbruch am vergangenen Donnerstag hat eine erste Untersuchung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bochum erste Mängel offenbart. Das Oberlicht, über das der 42 Jahre alte Gefangene auf ein Vordach klettern und so auf den Sportplatz gelangen konnte, hätte vergittert sein müssen, wie die Sprecherin der JVA, Candida Tunkel, am Montag erklärte.