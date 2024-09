Gefährliche Rauchgase Riesige Rauchwolke über Bochum – Feuer in Autowerkstatt

Schwarze Rauchschwaden sind beim Brand einer Autowerkstatt in Bochum aufgestiegen. Die Feuerwehr forderte die Menschen im Bochumer Süden per Warn-App und über die Sozialen Medien zwischenzeitlich auf, wegen der massiven Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Das Feuer war aus unklarer Ursache am Vormittag in der Halle einer Werkstatt am Rande eines Wohngebietes ausgebrochen.