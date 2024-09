Entwarnung – keine gefährlichen Rauchgase Schwarze Rauchwolke über Bochum – Autowerkstatt brennt aus

Bochum · Dichte schwarze Rauchschwaden: Wegen eines Brandes in einer Autowerkstatt warnt die Feuerwehr in Teilen Bochums vor Geruch und Rauch. Die Flammen hatten sich rasend schnell in der Halle ausgebreitet.

10.09.2024 , 16:35 Uhr

Feuerwehrmänner stehen nach einem Großbrand vor einer Autowerkstatt. Foto: dpa/Bernd Thissen

Schwarze Rauchschwaden sind beim Brand einer Autowerkstatt in Bochum aufgestiegen. Die Feuerwehr forderte die Menschen im Bochumer Süden per Warn-App und über die Sozialen Medien zwischenzeitlich auf, wegen der massiven Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X angezeigt werden. Datenschutzseite Einverstanden Aufgrund des Brandes kommt es in Bochum zu einer massiven Rauchentwicklung mit Geruchsbelästigung und Rußniederschlag. Bitte Türen und Fenster geschlossen halten. #fwbo #EinsatzfürBochum pic.twitter.com/8EAORXXuZR — Feuerwehr Bochum (@FW_Bochum) September 10, 2024 Dieses Element enthält Daten von X. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren. Das Feuer war den Angaben der Einsatzkräfte zufolge am Vormittag in der Lackiererei der Werkstatt am Rande eines Wohngebiets ausgebrochen. Ein Mitarbeiter hatte zunächst vergeblich versucht, den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen. Entgegen einer ersten Einschätzung, wonach der Mitarbeiter leicht verletzt wurde, blieb er dabei unverletzt. Die Flammen hätten sich allerdings schnell durch die Halle gefressen, sodass es eines massiven Aufgebots von Einsatzkräften bedurfte, den Brand zu löschen, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr. Zwischenzeitlich drohte das Feuer auch auf ein angrenzendes Autohaus überzugreifen, dies sei aber verhindert worden. Allerdings geriet ein abgestellter Lkw in Brand, mehrere weitere Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen. Inzwischen sei das Feuer unter Kontrolle, die Rauchentwicklung lasse nach, hieß es eine knappe Stunde nach Einsatzbeginn. Am Mittag folgte eine Entwarnung mit Blick auf die Luftqualität: Die Schadstoffmessungen seien negativ, es habe sich um eine reine Geruchsbelästigung gehandelt.

(boot/dpa)