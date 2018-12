Elf Verletzte: Lastwagen kracht in Bochum in Stadtbahn

Lastwagen kracht in Bochum in Stadtbahn

Die aus den Schienen gehobene Stadtbahn in Bochum. Foto: Feuerwehr Bochum

Bochum Bei einem Unfall in Bochum wurde eine Bahn komplett aus den Schienen gehoben und seitlich weg geschleudert. Elf Menschen wurden verletzt, sechs von ihnen schwer.

Ein Autotransporter stieß am Mittwoch gegen 13.30 Uhr an der Wittener Straße / Ecke Alte Wittener Straße in Bochum mit der Stadtbahn zusammen, wie die Feuerwehr mitteilte.