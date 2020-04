Polizeieinsatz in Bochum : Mann wollte Frau vergewaltigen - Polizei prüft Coronaverdacht

Bochum In der Nacht zu Donnerstag hat in Bochum an der Laerheidestraße ein Mann versucht, eine Frau zu vergewaltigen. Ein Zeuge konnte den Tatverdächtigen niederringen.

Wie es genau zu dem Überfall in der Nähe eines Studentenwohnheims der Uni Bochum kam, ist noch unklar. „Ein Zeuge hat Schlimmeres verhindert“, sagte ein Sprecher der Bochumer Polizei. Er griff ein und überwältigte den Tatverdächtigen in einer Parkanlage demnach. Sowohl der Zeuge als auch die Frau wurden leicht verletzt.

Weiteren Zeugen zufolge soll der Tatverdächtige gesagt haben, dass er mit dem Coronavirus infiziert sei. „Das können wir derzeit weder bestätigen noch ausschließen“, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen laufen, der Tatverdächtige werde verhört.

