Wittener wollte Auto kaufen : 70-Jähriger legt Kuvert mit 20.000 Euro aufs Autodach – und fährt los

Bochum Für den Kauf eines Autos hat ein Mann in Witten 20.000 Euro abgehoben, das Geld in einem Umschlag dann aber auf dem Dach seines Wagens vergessen. Die Polizei richtet nun einen Appell an einen möglichen Finder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 70 Jahre alte Mann hat nach Angaben der Polizei Bochum am Freitag, 22. November, nachmittags 20.000 Euro bei einer Bank in Witten (Ruhrstraße) abgehoben, das er am vergangenen Wochenende für einen Autokauf verwenden wollte.

Bevor der gehbehinderte Senior in sein Auto stieg, legte er den Umschlag mit den Geldscheinen auf das Autodach. Er vergaß es dort und fuhr davon. Erst beim Aussteigen fiel ihm auf, dass der Umschlag weg ist.

Die Bochumer Polizei teilt mit: „Sollte der Briefumschlag gefunden werden, richten wir an den ehrlichen Finder den dringenden Appell, das registrierte Geld im Fundbüro oder bei der Polizei abzugeben.“

Hinweise an Telefon 02302 / 209-8305 oder 0234 / 909-4441.

(hsr)