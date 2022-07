Unfall in Bochum : Kleinlaster kollidiert mit Pkw – zwei Schwerverletzte

Unfall in Bochum

Zwei Personen wurden bei einem Unfall in Bochum schwer verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Bochum Drei Personen wurden bei einem Unfall in Bochum-Wattenscheid verletzt. Ein Kleinlaster kollidierte mit einem PKW, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

In Bochum-Wattenbcheid kam es am Nachmittag zu einem Unfall. Ein 22-jähriger Fahrer eines Kleinlasters kollidierte frontal mit dem PKW eines 48-Jährigen. Dieser und sein 73-Jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der Kleinlastwagen-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt.